В Украине от гриппа умерли 326 человек – СЭС

Об этом сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Как отмечают в СЭС, наибольшее количество летальных случаев в Одесской области – 40, Киеве – 38, в Донецкой области– 26, Черкасской – 22, Львовской – 20.

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При этом в СЭС отмечают, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины в сравнении с прошлой неделей снизился на 16%, составляет 58,5 на 10 тыс. населения и превышает эпидпорог по стране на 1,3%.

По оперативниым данным с начала эпидемического сезона (с сентября 2015 року) в Украине зарегистрировано 3,9 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 10% населения, добавляют в СЭС.

Накануне в Минздраве сообщали о 319 умерших от гриппа.

В конце января в Украине объявили об эпидемии гриппа. Медики призывают людей своевременно обращаться за помощью врачей и не переносить болезнь на ногах.