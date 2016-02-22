Россия отработала элементы будущей гибридной войны против Украины во время агрессии в Грузии - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Скибицкий подчеркнул, что вооруженная агрессия России против Украины была заранее спланированной и тщательно подготовленной операцией.

"Фактически, ее подготовка началась сразу после распада Советского Союза", - сказал он.

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По его словам, серьезным тестом для международного сообщества относительно возможности нарушения Россией принципов и норм международного права стала российская вооруженная агрессия против Грузии в 2008 году.

Скибицкий подчеркнул, что "агрессивная направленность внешней политики на постсоветском пространстве не получила надлежащей оценки со стороны западного демократического мира, а реакция международного сообщества на российскую агрессию была непропорционально слабой".

"Именно во время агрессии Российской Федерации против Грузии отрабатывались в полном объеме все элементы будущей гибридной войны против Украины. От создания пропагандистского образа врага среди российского населения до нейтрализации вмешательства стран запада за счет проведения так называемой операции по принуждению к миру", - подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что "одновременно продолжалась подготовка к установлению российского контроля над юго-востоком Украины". Так, российские спецслужбы активизировали мероприятия по созданию мощной агентурной сети на этих территориях.

"В те времена карт-бланш был предоставлен контролируемым Кремлем политическим партиям и общественным движениям внутри Украины. Прежде всего, Коммунистической партии Украины, "Блоку Наталии Витренко", другим оппозиционным партиям", - сказал Скибицкий.