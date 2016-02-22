В Украине за неделю из-за пожаров погибли 32 человека

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Ликвидированы 853 пожара, спасены на пожарах 39 человек и не допущено уничтожение огнем 315 зданий и 20 единиц техники. При пожарах погибли 32 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 986 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области горел развлекательный центр

Кроме того, по данным ГСЧС, в течение недели на водных объектах погибли 15 человек.

Также на прошлой неделе пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и уничтожено 640 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, отмечается в сообщении.