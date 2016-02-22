Погода на сегодня: понедельник будет дождливым и теплым – до +14
08:34, 22 февраля 2016Общество
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В Киеве сегодня также дождь и +7..+9 градусов.
REUTERS
Сегодня в северной, восточной и центральной части Украины ожидаются дожди со снегом, на юге и западе – дожди. Об этом сегодня сообщает Укргидрометцентр.
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В восточных регионах прогнозируют днем +3 до +6, в центре от +5 до +10, на юге от +9 до +12, на западе от +7 до 14, на севере от +6 до +9. Также синоптики сообщают о порывах ветра 15-20 м/с, в Карпатах – до 35 м/с.
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В Киеве понедельник будет дождливым, ночью от -1 до +1, днем от +7 до +9. Днем порывы ветра 15-20 м/с.
Укргидрометцентр
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