Погода на сегодня: понедельник будет дождливым и теплым – до +14

Сегодня в северной, восточной и центральной части Украины ожидаются дожди со снегом, на юге и западе – дожди. Об этом сегодня сообщает Укргидрометцентр.

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В восточных регионах прогнозируют днем +3 до +6, в центре от +5 до +10, на юге от +9 до +12, на западе от +7 до 14, на севере от +6 до +9. Также синоптики сообщают о порывах ветра 15-20 м/с, в Карпатах – до 35 м/с.

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В Киеве понедельник будет дождливым, ночью от -1 до +1, днем от +7 до +9. Днем порывы ветра 15-20 м/с.