Путин считает, что крымчане потерпят нехватку электроэнергии "еще немного" - до мая

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время встречи с главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым.

«Нужно еще потерпеть немного, думаю, что коллеги справятся к 1 мая точно, а может быть и раньше», - сказал Путин.

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На это Аксенов заявил: «Потерпим, Крым верит в вас и нашу страну».

«При вашей поддержке они сделают эту работу раньше. Не готов говорить за коллег, но знаю, что работа идет полным ходом, выезжал сам на место, бригады работают практически круглосуточно», - сказал он.

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