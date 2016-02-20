Аксенов похвастался Путину, что жителей аннексированного Крыма отключают от электричества на 8 часов в сутки

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Аксенов сказал на встрече с главой РФ.

«С 22 ноября в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации, связанный с совершением террористического акта на территории сопредельного государства. Тем не менее, несмотря на то, что Крым был обесточен, планы террористов и руководства Украины провалились. На три недели раньше был введен энергомост Тамань – Кубань. На сегодняшний день удалось сформировать графики. Режим отключения жилого сектора составляет не более 8 часов на территории Республики Крым. При этом все промышленные предприятия работают, планы работ согласованы с региональными штабами», - сказал Аксенов.

Читайте такжеАксенов заявил Путину, что в Крыму не будут обманывать "нашего российского туриста"

По его словам, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, в декабре все крымские налогоплательщики заплатили в бюджет Крыма положенную часть своих доходов. «Благодаря такой консолидированной работе в 2015 году бюджет Крыма получил 31 миллиард рублей налоговых и неналоговых поступлений, что составляет 110 процентов к утвержденному плану поступлений. Львиную долю составил налог на доходы физлиц, по сравнению с 2014 годом общая сумма сборов увеличилась на 40 процентов, то есть динамика везде позитивная», - сказал он.

Он заявил, что «кризис не повлиял в данном случае на работу коммерческих предприятий. Общий ущерб и прямые убытки коммерческих предприятий от режима ЧС составили сегодня около 480 миллионов рублей».

Аксенов сообщил, что из бюджета Крыма на заправку дизель-генераторов, их обслуживание и на расходные материалы выделено 540 миллионов рублей.

«В общем, динамика достаточно позитивная, крымчане с терпением и пониманием относятся к тому, что случилось, верят и знают, что вы ускоряете и придаете должный импульс должностным лицам, и благодаря вам энергомост был введен раньше времени», - заявил Аксенов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.