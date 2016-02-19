Порошенко подписал закон о бесплатном обеспечении школьников учебниками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующий закон Верховная Рада приняла 26 января.

Документом предусмотрено, что «государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками, пособиями учащихся общеобразовательных учебных заведений и педагогических работников в порядке, установленном Кабинетом министров».

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«Закон будет способствовать улучшению организации учебного процесса, обеспечению социальной защиты учащихся школьного возраста, их родителей и педагогических работников, а также созданию надлежащих условий для получения качественного среднего образования», - говорится в сообщении.