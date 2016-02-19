Порошенко подписал закон о бесплатном обеспечении школьников учебниками
13:18, 19 февраля 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №940-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины о бесплатном обеспечении учебниками учеников общеобразовательных учебных заведений и педагогических работников».
Школьников должны бесплатно обеспечить учебниками / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующий закон Верховная Рада приняла 26 января.
Документом предусмотрено, что «государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками, пособиями учащихся общеобразовательных учебных заведений и педагогических работников в порядке, установленном Кабинетом министров».
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«Закон будет способствовать улучшению организации учебного процесса, обеспечению социальной защиты учащихся школьного возраста, их родителей и педагогических работников, а также созданию надлежащих условий для получения качественного среднего образования», - говорится в сообщении.
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