Минкульт разрешил УПЦ КП богослужения в "Софии Киевской"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

"Действительно, в Министерство культуры обратилась Украинская православная церковь Киевского патриархата с тем, чтобы предоставить им возможность проводить богослужения на территории Национального заповедника "София Киевская", на территории так называемого храма "Теплая София". Мы рассмотрели это обращение и не нашли оснований его не удовлетворить", - сказал Кириленко.

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Как сообщил министр, богослужения будут совершаться "не на территории, собственно, Святой Софии, того большого храма, а на территории Трапезной церкви, построенной в XVIII веке".

"Эти богослужения будут проходить в полном соответствии с памятнико-охранным законодательством", - заверил вице-премьер.

Он также сказал, что от того, что на территории Национального заповедника в определенные дни и праздники УПЦ КП будет проводить богослужения, "хуже Софии не будет".

"Впервые за последние 330 лет украинская церковь возвращается в Софию Киевскую", - сказал Кириленко.