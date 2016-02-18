В Украине от гриппа умерли 313 человек, в том числе пятеро детей - Минздрав

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области – 40, в Киеве – 37, в Черкасской области – 22, в Донецкой – 24, Львовской – 18.

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С начала эпидемического сезона (28 сентября 2015 года) в Украине зарегистрировано 3,8 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 9,6% населения.

Самый высокий показатель заболеваемости отмечается среди населения Киевской области и Киева, где переболело соответственно 16,9% и 13,5%. Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (6,4%) и Харьковской (4%) областях.

На 17 февраля в отдельных регионах введены ограничительные противоэпидемические мероприятия или прекращено обучение в 100 и возобновлены занятия в 11 тыс. 129 детских учебных, общеобразовательных и внешкольных заведениях.