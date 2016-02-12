В Украине от гриппа умерли 273 человека – Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 273 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, из них 4 ребенка в возрасте до 17 лет. Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области - 40 случаев, в Киеве - 31, в областях: Черкасской - 17, Донецкой - 19, Харьковской - 15», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «за медицинской помощью своевременно обратилась лишь треть умерших». Проведенный анализ летальных исходов показал, что все умершие не имели прививок против гриппа.

С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, вакцинировано против гриппа 125 тысяч 665 человек, что составляет 0,32% общего количества населения, из них дети до 17 лет - 21%. Вакцинация осуществлялась в основном за счет местных бюджетов.