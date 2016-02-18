"Почему вы ему зубы не выбили": чиновники в оккупированном Крыму обсуждают коррупционные схемы - СМИ

Об этом можно сказать исходя из видеозаписи, оказавшейся в распоряжении "Новой газеты".

Издание пишет, что видеозапись, сделана, предположительно, в кабинете так называемого "главы администрации" оккупированного Россией Бахчисарая Владимира Верховода.

На ней люди, похожие на бахчисарайских чиновников — якобы "мэра" Юрия Гуляева, "главу администрации" Владимира Верховода, "советника главы Крыма" Александра Иванова и других - обсуждают рейдерские захваты, освоение бюджетных средств и не нравящихся им коллег.

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В частности, участники обсуждают возможность физического насилия к одному из чиновников, который отказался «направить бюджетные деньги по коррупционным схемам». Также обсуждается расторжение договора аренды с одним из неугодных бизнесменов и др.

Издание отмечает, что оккупационная прокуратура полуострова17 февраля сообщила, что совместно с российскими ФСБ и МВД в Крыму провело проверку по фактам, изложенным на видеокадрах из кабинета главы администрации Бахчисарая и открыла уголовное дело.