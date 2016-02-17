Суд отказал пострадавшему от ноги Парасюка СБУшнику во взыскании 100 тысяч гривень морального вреда

Об этом УНИАН сообщили в общественной приемной народного депутата Парасюка.

Также Парасюк на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию данного решения суда.

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Заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ Писный обратился с исковым заявлением в суд, в котором требовал опровержения информации и возмещения морального вреда из-за интервью Парасюка газете «Експрес», которое было опубликовано в номере от 15 октября 2015 года с заголовком «Луценко проталкивает коррупционеров».

В публикации Парасюк, комментируя назначение Писного на вышеуказанную должность в СБУ, заявил, что владеет информацией о том, что якобы Писный причастен к контрабанде и торговле должностями в милиции, где Писный работал на руководящих должностях в нескольких областях Украины.

Кроме опровержения информации, Писный требовал взыскать с Парасюка 100 тыс. грн морального вреда.

В решении суда отмечается, что истец может подать апелляцию на решение суда.

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Как сообщал УНИАН, 19 ноября прошлого года во время заседания комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции между Писным и Парасюком возник конфликт. Парасюк ударил Писного ногой в лицо. Это произошло во время рассмотрения вопроса об обращении Парасюка о назначении Писного на соответствующую должность.

Генерал написал заявление в Генеральную прокуратуру Украины о его избиении при исполнении служебных обязанностей.

В ГПУ по данному факту открыли уголовное производство.