В полку "Киев" рассказали свою версию причин перестрелки с полицией на Донетчине

Об этом говорится в сообщении полка на его странице в Facebook.

Отмечается, что 16 февраля на дороге между Славянском и Краматорском произошел "прискорбный, но закономерный" инцидент между сотрудниками бывшей ГАИ и сотрудниками полка особого назначения "Киев".

"Почему закономерный?.. Все сказано в одной цитате участника данных событий - местного ГАИшника: "Как вы все нам тут уже... надоели", "Два года вас терпим", "Работать не даете". Да. Мы не даем возможность зарабатывать на поборах. Да, действительно, мы им как "кость в горле", - сказано в сообщении.

Как отмечает полк "Киев", его боец, выполняя служебные обязанности, проезжал через участок, на котором работал выездной патруль сотрудников ГАИ, по требованию которых и был остановлен, предоставив и документы на машину, и свое служебное удостоверение.

"ГАИшники захотели проверить машину. Им была предоставлена такая возможность, но они предпочли покопаться в ней сами, на что не имеют законного основания это делать самостоятельно без соответствующих служб и определенных процедур. На замечание, что они превышают свои полномочия, гайцы начали хамить и угрожать нашему бойцу. Перевернули все в машине и забрали ключи от нее", - рассказывают в полку.

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"Несмотря на неадекватность действий", данных лиц военнослужащий "Киева" решил вызвать своих непосредственных руководителей для решения конфликта, однако и по прибытию руководства сотрудники ГАИ не предоставили никаких объяснений относительно своих действий, отказались показать свои удостоверения и стали обострять ситуацию. После этого бойцы доложили руководству местного райотдела милиции о конфликтной ситуации, которая возникла.

"Впоследствии один из сотрудников ГАИ достал из кобуры табельное оружие и выступил с агрессивным монологом, в процессе которого мы услышали о себе очень много интересной "их правды": "работать мешаете", "понаехали", "ездите сюда как на курорт"... Воспринимают нас как врагов. Даже официальное удостоверение работника органов МВД, которое показал наш боец, не воспринял серьезно, а продолжал называть нас "незаконной бандитской групировкой", - говорится в сообщении.

Второй же полицейский на противоположной стороне дороги, "остановив автобус с детьми и попросив водителя сдать назад, под прикрытием этой маршрутки занял положение для стрельбы и направил автоматическое оружие в сторону бойцов нашего полка, и только после своего укрепления "на позиции" отпустил транспорт с детьми".

"Чтобы предотвратить кровопролитие, нашими бойцами было изъято табельное оружие у одного из ГАИшников, а сам он был обездвижен. И именно в это время из посадки, где засел другой работник Госавтоинспекции, началась стрельба. В ответ с нашей стороны прозвучало несколько предупредительных выстрелов в воздух. Полтора часа это лицо просидело за деревом, на переговоры не шло и никого к себе не подпускало", - утверждают бойцы полка.

По их мнению, информация о происшествии, которую предоставили местные полицейские и которая была освещена в СМИ, была однобока и совершенно искажена. "Мы фигурировали как бандиты, которые напали на сотрудников полиции, которые выполняли свои служебные обязанности", - подчеркивают в полку.

"А уже вечером на инструктаже групп быстрого реагирования, на которые заступают и наши парни, заместитель начальника городского отдела полиции подполковник Друмов А.А. (бывший начальник ГАИ г. Енакиево) отметил, что открывать огонь на поражение при схожих конфликтных ситуациях нужно, независимо от принадлежности к добробатам или нацгвардейцам. "От прокуратуры мы вас отмажем", - заверил своих подчиненных Друмов", - говорится также в сообщении.

Сообщается, что сейчас против бойцов "Киева" открыты два уголовных дела - по ст. 263 ч. 1 (незаконное хранение оружия) и ст. 365 ч. 2 (превышение власти или служебных полномочий).