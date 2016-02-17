"Звенья одной цепи": Главы силовых ведомств четко осознавали, к каким последствиям приведет "АТО" на Майдане - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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«Следствие считает, что те действия, которые осуществлялись по разгону участников «Мирного наступления» (18 февраля 2014 года – УНИАН) на улицах Грушевского, Институтской, в Мариинском парке – это звенья одной цепи», - заявил он.

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«Четко осознавая, что предшествующие события привели к жертвам как среди протестующих, так и среди правоохранителей, отдавая приказ на проведение такой незаконной «антитеррористической операции», руководители правоохранительных органов четко осознавали, к каким последствиям это приведет. Несмотря на это отдали приказ, и поэтому, по версии следствия, они должны нести за это ответственность», - сказал Горбатюк.