"Звенья одной цепи": Главы силовых ведомств четко осознавали, к каким последствиям приведет "АТО" на Майдане - ГПУ
Руководители правоохранительных органов предыдущей власти четко осознавали, к каким последствиям приведет проведение так называемой «антитеррористической операции» на Майдане, поэтому они должны нести за это ответственность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.
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«Следствие считает, что те действия, которые осуществлялись по разгону участников «Мирного наступления» (18 февраля 2014 года – УНИАН) на улицах Грушевского, Институтской, в Мариинском парке – это звенья одной цепи», - заявил он.
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«Четко осознавая, что предшествующие события привели к жертвам как среди протестующих, так и среди правоохранителей, отдавая приказ на проведение такой незаконной «антитеррористической операции», руководители правоохранительных органов четко осознавали, к каким последствиям это приведет. Несмотря на это отдали приказ, и поэтому, по версии следствия, они должны нести за это ответственность», - сказал Горбатюк.