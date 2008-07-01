Украинские пограничники задержали россиянина на угнанном BMW

В Сумской области обнаружили автомобиль „БМВ-530”, который с сентября 2006 года в базе данных Интерпола значился как похищенный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гостаможслужбы, этой машиной через международный пункт пропуска “Бачевск” въезжал в нашу страну гражданин Российской Федерации. Россиянин рассказал, что приобрел „БМВ” в салоне подержанных автомобилей в Москве, и, даже, не догадывался, что машина находится в розыске. Пограничникам пришлось задержать транспортное средство, которое эксперты оценили в более чем 200 тысяч гривен, его в установленным порядке передали сотрудникам МВД.

С начала 2008 года сотрудниками Сумского пограничного отряда выявлены 11 автомобилей, которые значились в оперативных базах данных как похищенные, или перемещались по поддельным документам или с „перебитыми” номерами.