На Донетчине бойцы добробата открыли стрельбу по полиции, остановившей их машину для проверки

Об этом говорится в сообщении Славянского отделения полиции Главного управления полиции в Донецкой области.

Отмечается, что сегодня около 8:00 на автодороге между Краматорском и Славянском сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились мужчины в камуфлированной форме.

Оказалось, что водитель микроавтобуса не имеет при себе ни удостоверения водителя, ни регистрационных документов на транспортное средство. Также в салоне автомобиля находились более 2,5 тысячи патронов, перевозимых без соответствующей документации.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции для проверки и документирования нарушения.

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Автомобилем управлял 42-летний боец одного из добровольческих подразделений. Мужчина позвонил своему командиру, который для выяснения отношений привез с собой еще 20 бойцов. Угрожая автоматами, они потребовали от полицейских сложить оружие.

К одному из сотрудников полиции подошел боец и ударил прикладом автомата. К нападающему присоединились еще три человека, которые стали избивать стража порядка и отобрали у него табельное оружие.

Сотрудники полиции, обеспечивающие надзор за дорожным движением, заняли оборонительные позиции. Для прекращения противоправных действий полицейским пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. В ответ нападавшие начали стрельбу.

На место немедленно прибыли группы быстрого реагирования, руководство Краматорского отдела полиции и Славянского отделения полиции, прокуратуры.

"Конфликт удалось урегулировать", - сказано в сообщении.

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Начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что в рамках проведения АТО полицейские обеспечивают тщательный контроль за перемещением оружия, и нелегальные боеприпасы изымаются во всех без исключения – у рядовых граждан, волонтеров, военных, представителей Нацгвардии.

"Все они должны понимать ответственность за перевозку оружия без документов и выполнять законные требования полиции. Нападение на сотрудников Краматорского отдела полиции задокументировано. Расследованием этого факта занимается прокуратура. На место выехал мой заместитель Вадим Филашкин, который должен проанализировать взаимодействие между местными полицейскими и приданными силами, чтобы в дальнейшем таких негативных инцидентов не возникало", - сказал он.

Аброськин сообщил, что по факту применения полицейскими табельного оружия начато служебное расследование, но отметил, что полицейский согласно закону о Национальной полицию уполномочен применять огнестрельное оружие для отражения нападения в случае угрозы его жизни.

Расследование по данному факту проводит Первый следственный отдел Следственного управления прокуратуры в Донецкой области.