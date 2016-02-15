"Красных фонарей и Анонимных алкоголиков": Москаль угрожает "оригинально декоммунизировать" топонимы Закарпатья

Об этом говорится в сообщении на сайте Москаля.

Он напоминает, что, согласно закону, до 22 ноября 2015 года "прокоммунистические" улицы должны были быть переименованы решением городских, поселковых и сельских советов, после этого полномочия по изменению названий улиц, которые так и остались не переименованными, перешли к городским, поселковым и сельским головам, которые могут выполнить эту процедуру своим распоряжением.

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"Несмотря на то, что я неоднократно подчеркивал во время поездок по районам необходимость выполнения закона о декоммунизации, писал по этому поводу официальные письма мэрам и головам (последнее письмо отправлено в начале февраля), на Закарпатье все еще остается масса улиц Ленина, Дзержинского, Крупской, Кирова, Комсомольских, Советских, Свердлова, Фрунзе и т.д.", - отметил глава области.

Москаль считает, что мэры и сельские головы на Закарпатье массово саботируют выполнение закона. Но после 22 февраля полномочия по переименованию улиц перейдут к председателю облгосадминистрации, который в течение 3 месяцев сможет самостоятельно переименовать топонимики своим распоряжением.

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"Предупреждаю, что я церемониться ни с кем не буду. Некоторым "прокоммунистическим" улицам, переулкам, скверам и площадям будут возвращены исторические названия, ряд топонимов по моему распоряжению будут названы в честь погибших на востоке Украины героев, а остальных Лениных, Крупских, Фрунзе и т.д. я переименую по собственному усмотрению. Все Красноармейские улицы станут улицами Красных фонарей, улицы Чапаева – улицами Петьки и Анки, улица Корчагина – улицей Закарпатских корчагинцев (это те, что вино в корчагах возят), улица Буденного – улицей Анонимных алкоголиков, улица Дзержинского – улицей Козлиной бороды и т.д. Относительно улиц Ленина я пока не определился", - сказано в сообщении.

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Председатель Закарпатской ОГА отметил, что людям, которые получат адреса с новыми оригинальными названиями, или придется смириться с ними, или инициировать сессии местных советов и переименовывать улицы "по-нормальному".