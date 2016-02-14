В Одессе состоялся факельный марш, посвященный памяти погибших бойцов полка "Азов" (видео)

22:56, 14 февраля 2016
Общество
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В центре Одессы сегодня вечером состоялся факельный марш, посвященный памяти погибших бойцов полка «Азов».

фото: dumskaya.net

Как передает корреспондент УНИАН, в марше, инициированным активистами гражданского полка «Азов», приняли участие более 200 человек.

Акция стартовала от памятника Тарасу Шевченко, расположенном в одноименном парке культуры и отдыха.

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Участники марша, в основном молодые люди, пришли по центральным улицам с флагами Украины, знаменами «Азова» и фотографиями бойцов-одесситов этого добровольческого формирования - Николая Троицкого (позывной «Акела»), Александра Кутазакия («Кутуз») и Вячеслава Кириллова («Казак»). Эти военнослужащие погибли год назад возле населенного пункта Широкино Донецкой области.

фото: dumskaya.net

Также участники акции шли с зажженными факелами, впереди колонны несли большой плакат с надписью: «Достойные потомки славных предков». Они скандировали «Слава – Украине, Героям – слава!», «Слава героям!» и пр.

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Завершилось шествие на Приморском бульваре – возле памятника Дюку де Ришелье.

фото: dumskaya.net

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2015 года в центре Одессы, на Соборной площади, прошло прощание с бойцами добровольческого батальона «Азов» Троицким и Кутузакием. На церемонию прощания пришли сотни людей.

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