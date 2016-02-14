Мир празднует День влюбленных: фоторепортаж Reuters

Обычно в этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, часто в форме сердечка, со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

Читайте такжеУченые выяснили, представители каких культур целуются чаще всех

Как известно, праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский