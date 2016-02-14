Мир празднует День влюбленных: фоторепортаж Reuters
17:14, 14 февраля 2016Общество
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День святого Валентина или День всех влюблённых 14 февраля отмечают во многих странах мира.
REUTERS
Обычно в этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, часто в форме сердечка, со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.
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Как известно, праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский
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