Фейерверки, красные драконы и массовые гуляния: В Китае встречают Новый год (фоторепортаж, видео)

В ночь с 7 на 8 февраля 2016 мир встретил китайский Новый год Огненной Обезьяны.

В Китае встречали праздник фейерверками и в красных цветах.

В китайских храмах жители молились на удачу в новом году и загадывали желание, касались статуи обезьяны в даосском храме Байюнь в Пекине.