Фейерверки, красные драконы и массовые гуляния: В Китае встречают Новый год (фоторепортаж, видео)
12:49, 08 февраля 2016Мир
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В Китае праздник встречали фейерверками и в красных цветах.
REUTERS
В ночь с 7 на 8 февраля 2016 мир встретил китайский Новый год Огненной Обезьяны.
В Китае встречали праздник фейерверками и в красных цветах.
В китайских храмах жители молились на удачу в новом году и загадывали желание, касались статуи обезьяны в даосском храме Байюнь в Пекине.
Китайский Новый год отметили карнавалами и фейерверками
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