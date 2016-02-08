Фейерверки, красные драконы и массовые гуляния: В Китае встречают Новый год (фоторепортаж, видео)

12:49, 08 февраля 2016
Мир
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В Китае праздник встречали фейерверками и в красных цветах.

REUTERS

В ночь с 7 на 8 февраля 2016 мир встретил китайский Новый год Огненной Обезьяны.

В Китае встречали праздник фейерверками и в красных цветах.

В китайских храмах жители молились на удачу в новом году и загадывали желание, касались статуи обезьяны в даосском храме Байюнь в Пекине.

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