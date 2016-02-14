"Евровидение - 2016": названы имена всех финалистов украинского отбора (видео)

Украина узнала имена второй тройки исполнителей, которые будут бороться за то, чтобы представлять страну на "Евровидении" в Швеции.

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Итак, во втором полуфинале, по результатам голосования судей и зрителей победили Неангелы, SunSay и Pur:Pur.

Также выступали Peaks of Kings, Pringlez, Виктория Петрик, Аркадий Войтюк, ALLOISE и Japanda.

Как известно, на прошлой неделе в финал попали Jamala, а также группы The HARDKISS и Brunettes Shoot Blondes.

Уже в следующие выходные мы узнаем, кто из этих шести исполнителей представит Украину в Стокгольме.