В Крыму после обысков ФСБ задержала 10 человек - СМИ
Сегодня проходили обыски в домах крымских татар по всему оккупированному полуострову.
После сегодняшних обысков ФСБ задержала 12 крымских татар, двоих уже отпустили. Об этом со ссылкой на правозащитников сообщает "Украинская правда".
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По словам адвоката Эмиля Курбединова, обыски состоялись в Ялте, Бахчисарае, Холмовке (Бахчисарайский район), Верхней Кутузовке (Большая Алушта).
"В Ялте всех четверых (у кого проводился обыск – ред.) увезли в управление ФСБ, в Холмовке также, в Алуште (Верхняя Кутузовка – ред.) обыск проводился в доме русского парня, его тоже увезли. После допроса отпустили пока только Рустема Османова из Бахчисарая", – цитирует Курбединова Крымская правозащитная группа.
Крымскотатарский активист Абдурешит Джеппаров заявил, что обыски проходили в жестской форме, с применением оружия. Об этом сообщили Крым.Реалии.
Также на допрос в "прокуратуру" Симферополя был вызван заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. В ходе допроса "прокурор" требовал от него пояснений о деятельности Меджлиса "в связи с поступившими жалобами граждан". После Джелялов был отпущен.
Как заявила " прокурор" Крыма Поклонская, обыски на территории оккупированного полуострова в домах крымских татар проводятся в рамках уголовного дела по факту деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Позже местные СМИ сообщили, что 4 человека были задержаны именно по подозрению в сотрудничестве с этой группировкой.