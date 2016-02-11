Идентифицированы все бойцы "черной роты" киевского "Беркута", которые бежали из страны - адвокат семей "Небесной сотни"

На сегодня идентифицированы все бывшие бойцы «черной роты» киевского «Беркута», которые расстреливали активистов Майдана 20 февраля 2014 года и в настоящее время скрываются в оккупированном Крыму или в России.

О таком в эфире «5 канала» сообщил адвокат семей «Небесной сотни» Маркиян Галабала.

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«Абсолютно все лица, которые были из состава этой «черной роты» «беркутовцев», собственно подчеркиваю – это киевский «Беркут» был, это не были приезжие... Они и неправомерно применяли огнестрельное оружие против протестующих», - заявил Галабала.

«Большинство убежали в Россию или к Крым, и они избегают преследования правоохранительных органов Украины. И обидно то, что эти лица были задержаны сразу после событий Майдана нашими правоохранительными органами, но вместе с тем их отпустили по неизвестно каким причинам», - подчеркнул адвокат.