В суд направлено дело против трех "беркутовцев", которые подозреваются в расстреле активистов Майдана – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

“Вчера в суд направлен обвинительный акт по подозрению трех бойцов киевского полка спецназначения “Беркут”. Это два бойца и заместитель командира полка. Этим лицам инкриминируется расстрел 49 человек и нанесение огнестрельных ранений 88 лицам”, - сказал Горбатюк.

По его словам, эти лица были задержаны в марте прошлого года и находятся под стражей.

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Как подчеркнул Горбатюк, установлено, что правоохранители в феврале 2014 года применяли против граждан оружие с нарушением нормативных актов МВД и законов Украины, регламентирующих эти действия. По словам Горбатюка, людей расстреливали исключительно с целью запугать общество.

“И поэтому этим лицам инкриминируется совершение террористического акта. Кроме того, им инкриминируется превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления”, - отметил Горбатюк.

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Он также сообщил, что следственными органами по указанным эпизодам было проведено около тысячи экспертиз (судебно-медицинских, судебно-химических, баллистических, трассологических и др.), допрошено более 1 тыс. свидетелей, и следствие утверждает, что обвинение этих лиц в совершении преступлений обоснованно и обвинительный акт должен рассматривать суд.

Также Горбатюк выразил надежду, что уголовные производства в отношении указанных лиц будут объединены в одно производство с делом других экс-бойцов Павла Аброськина и Сергея Зинченко, которое уже рассматривается в Святошинском райсуде Киева.

“Прокурор будет ходатайствовать, чтобы дело объединить в одно производство”, - сказал Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, фрагменты 23 автоматов, одной снайперской винтовки Драгунова и помпового ружья “Иж” 12-го калибра, из которых могли расстреливать активистов Евромайдана, были найдены в водоеме в Голосеевском районе Киева.