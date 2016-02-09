СМИ: В оккупированном Крыму российская военная техника на 40 минут заблокировала движение (видео)

Из-за передвижения военной техники РФ на 30-40 минут было перекрыто движение транспорта в оккупированном Симферополе.

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