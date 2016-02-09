СМИ: В оккупированном Крыму российская военная техника на 40 минут заблокировала движение (видео)
15:32, 09 февраля 2016Общество
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Из-за передвижения военной техники РФ на 30-40 минут было перекрыто движение транспорта в оккупированном Симферополе.
В Севастополе из-за военной колонны перекрыли движение / kriminal.tv
Колонна двигалась из Севастополя в сторону Белогорска, сообщает "Крым.Реалии".
В колоне на номерах Черноморского флота России передвигались бронетранспортеры, "КАМАзы" для перевозки личного состава, автомобили «Урал», палаточное снаряжение, полевые кухни.
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После аннексии Крыма Россией на полуострове регулярно происходит переброска российской военной техники.
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