"Уносят лавочки и вырывают светильники": Оккупанты жалуются на вандализм в Керчи из-за отключения света

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

«Сотрудники УЖКХ зачастую не успевают красить и высаживать что-то новое. Они занимаются ремонтом варварски уничтожаемого городского имущества», - заявил он.

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«Только с начала этого года в городе – вырваны с корнем, унесены, переломаны 12 лавочек. При отключении уличного освещения в районе набережной, парка Аленка и на ряде улиц просто вырваны светильники», – добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в Крыму с 22 ноября 2015 года введен режим чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок электроэнергии с материковой части Украины. На полуострове проводят отключения электроэнергии, люди жалуются на то, что график отключений не соблюдается. Энергосети не справляются с нагрузками, возникают аварийные отключения.