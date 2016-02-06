Более 70 БТРов: в оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники

Военная техника ехала со стороны Старого Крыма в направлении Феодосии.

В оккупированном Крыму на трассе Симферополь – Керчь заметили колонну военной техники. Соответствующее видео очевидцы выложили в YouTube. Как отмечается в описании к ролику, колонна насчитывала более 70 БТРров и 5 бензовозов. "Российская военная техника ехала со стороны Старого Крыма в направлении Феодосии", - добавили очевидцы.

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