Более 70 БТРов: в оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники

16:57, 06 февраля 2016
Общество
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Военная техника ехала со стороны Старого Крыма в направлении Феодосии.

Десятки БТРов и бензовозов направились в сторону Феодосии / Фото Министерства обороны РФ

В оккупированном Крыму на трассе Симферополь – Керчь заметили колонну военной техники.

Соответствующее видео очевидцы выложили в YouTube.

Как отмечается в описании к ролику, колонна насчитывала более 70 БТРров и 5 бензовозов.

"Российская военная техника ехала со стороны Старого Крыма в направлении Феодосии", - добавили очевидцы. 

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