В Северодонецке на озере под лед провалились 5 подростков, двое из них погибли (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 февраля в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Северодонецк Луганской области на озере Чистое под лед провалились 5 детей. К месту вызова немедленно выехал дежурный караул местной пожарной части. После прибытия на место происшествия было установлено, что 5 подростков по неизвестной причине вышли на тонкий лед и провалились. Происшествие заметили двое взрослых, которые были неподалеку и бросились на помощь. Троих детей, 2001, 2002 и 2003 г.р., удалось спасти, их на карете скорой помощи доставили в местную больницу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЮные гимнастки из Украины после соревнований застряли в Канаде из-за недобросовестного туроператора

Также сообщается, что спасатели подняли на поверхность тела 2 подростков.