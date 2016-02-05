"УНИАН-Поддержка": Экологические инспекторы обязались проверить качество воды в Коростене после жалоб местных жителей

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос УНИАН по соответствующему вопросу.

Так, в рамках проекта "УНИАН-Поддержка" жители Коростеня сообщают, что с дождевого стока, расположенного чуть выше по течению, через небольшой ручей (50 м от парка), в водную артерию попадают вредные вещества - вода стала серой и имеет странный запах.

"Этот сток давно спрятан под землю, и к реке выходит только труба. Не так давно кто-то начал сбрасывать в него отходы и это кардинально изменило городскую артерию", - отмечают горожане.

Они обеспокоены тем, что стоки, попадающие в реку Уж, могут быть небезопасны для живых организмов в самой реке и на ее берегах, а также для людей, часто гуляющих в парке им. Островского.

***Новый проект ведущего информационного агентства страны – "УНИАН-Поддержка" - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из ЖЭКа, или другими повседневными жизненными ситуациями.