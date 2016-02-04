На оккупированных территориях Донбасса в каждую комендатуру назначили военных советников из РФ - разведка

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка фиксирует, что на оккупированных территориях Донбасса возрастает роль военных комендатур в связи с необходимостью реагирования на увеличение случаев грабежей и мародерства, совершенных военнослужащими оккупационных войск против местного населения, а также расширением масштабов самовольного оставления мест несения службы и дезертирства наемников 1 и 2 АК.

Читайте такжеВ оккупированном Новоазовске боевик под действием наркотиков хотел взорвать гранату в расположении - разведка

«Главными задачами комендатуры являются: поддержание правопорядка в районах ответственности; розыск и задержание военнослужащих, совершивших преступления или самовольно оставивших воинскую часть; предупреждения случаев мародерства и т.д.», - сообщает разведка.

Читайте такжеУкраинская разведка рассказала, какое вооружение Россия отправляет боевикам на Донбасс

Также установлено назначение в каждую комендатуру военных советников ВС России.