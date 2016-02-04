На оккупированных территориях Донбасса в каждую комендатуру назначили военных советников из РФ - разведка
На оккупированных территориях Донбасса в каждую комендатуру назначают военных советников из вооруженных сил РФ.
Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская разведка фиксирует, что на оккупированных территориях Донбасса возрастает роль военных комендатур в связи с необходимостью реагирования на увеличение случаев грабежей и мародерства, совершенных военнослужащими оккупационных войск против местного населения, а также расширением масштабов самовольного оставления мест несения службы и дезертирства наемников 1 и 2 АК.
Читайте такжеВ оккупированном Новоазовске боевик под действием наркотиков хотел взорвать гранату в расположении - разведка
«Главными задачами комендатуры являются: поддержание правопорядка в районах ответственности; розыск и задержание военнослужащих, совершивших преступления или самовольно оставивших воинскую часть; предупреждения случаев мародерства и т.д.», - сообщает разведка.
Читайте такжеУкраинская разведка рассказала, какое вооружение Россия отправляет боевикам на Донбасс
Также установлено назначение в каждую комендатуру военных советников ВС России.