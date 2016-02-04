В РФ возмутились осмотром ее офицеров из СЦКК при пересечении украинско-российской границы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Речь идет о совершенно отвратительном проведении осмотра и поведении представителей силовых структур Украины, которые 16 часов проверяли группу офицеров РФ из Совместного центра по контролю и координации, которые возвращались в Россию в порядке плановой и согласованной ротации», - сказала Захарова.

По ее словам, в МИД РФ пригласили временного поверенного по делам Украины, ему сделали представление по поводу этого инцидента, произошедшего 2-3 февраля в пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» на российско-украинской границе.