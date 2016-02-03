На Полтавщине майор полиции требовал у фермера 30 тысяч долларов взятки

"Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала на взятке заместителя начальника отдела управления защиты экономики полиции Полтавщины и посредника", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Так, майор полиции требовал 30 тысяч американских долларов у фермера за непривлечение к уголовной ответственности за якобы пользование услугами "конвертационного" центра.

По материалам СБУ в Полтавской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Вымогатели задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.