ВСЮ не наказал судью "автомайдановцев" за лишение их водительских прав

Однако ВСЮ упрекнула адвоката Романа Маселко за обнародование текста ее присяги, передает "Украинская правда". "28 января ВСЮ решил, что судья присягу не нарушила, а вот опубликование адвокатом в Фейсбуке копии присяги судьи является нарушением адвокатской этики и ВСЮ будет "должным образом реагировать на такие факты", - заявил он.

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"В своем решении ВСЮ отметила: судья невиновна, но "обратить внимание адвокату Маселко на то, чтобы он должным образом выполнял свои полномочия как адвокат и не использовал их для других целей", - добавил юрист.

Роман Маселко отметил, что судья Светлана Захарчук 17 января 2014 года рассмотрела 3 дела по аналогичным рапортами относительно поездки в Межигорье – двух водителей лишили прав, оба решения потом отменила апелляционная инстанция.

"Несмотря на все доказательства очевидного особого подхода судьи к делам автомайдана, что свидетельствует о заведомо предвзятого подхода, ВСЮ решил, что нарушения судьи Захарчук С.С. в данном случае является мелким и не достаточным для ее увольнения. То есть судья не понесет никакого наказания (за это проголосовало 11 членов ВСЮ)", - возмутился адвокат.

Роман Маселко отметил, что ему позволили ознакомиться с материалами дисциплинарного производства в отношении судьи Светланы Захарчук.

Однако ВСЮ объявил адвокату официальное предупреждение за опубликование присяги судьи Захарчук в соцсети, что он сделал по согласию одного из участников "Автомайдана" Александра Катруши. Это, по словам Маселка, может стать основанием для последующего привлечения его к ответственности и лишении свидетельства адвоката.

"Такое впечатление, что я уже существенно поднадоел ВСЮ своими постоянными дополнительными материалами и ходатайствами, чтобы при рассмотрении конкретных дел они начали наконец смотреть шире и давать ответы на то, почему же вдруг все судьи массово стали нарушать присягу", - отметил Маселко.

Он отмечает, что на основании массовой фальсификации рапортов ГАИ суды принимали решения по делам "автомайдановцев", некоторые из которых провели несколько месяцев в СИЗО и потеряли машины.

"Я буду обжаловать это решение (Высшего совета юстиции)", - сообщил Маселко. Адвокат добавил, что этот состав ВСЮ по конституционной реформой может стать Высшим советом правосудия и до 30 сентября 2019 года отвечать за реализацию судебной реформы.