Украинцы, которые попали в ДТП в Австрии, ехали домой из Италии

Консул Украины в Вене сотрудничает с правоохранительными органами Австрии для выяснения всех обстоятельств аварии вблизи города Грац, в которой погибли трое граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, на данный момент правоохранительные органы и специальная следственная комиссия изучают обстоятельства аварии, и результаты будут обнародованы.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что, по предварительной информации, имела место "тягучесть автоколонны" и, очевидно, водитель микроавтобуса не смог оперативно среагировать, что и могло послужить причиной ДТП.

Как сказал В.КИРИЛИЧ, установлены личности трех погибших, одним из которых был водитель микроавтобуса, и других пассажиров.

По словам В.КИРИЛИЧА, граждане Украины ехали из Италии домой в отпуск. По его словам, в Италии они находились на легальных основаниях и имели страховки.

Консул Украины в Вене осуществляет весь комплекс консульско-правовых действий по доставке тел погибших в Украину.

В.КИРИЛИЧ также сообщил, что семья погибшего водителя микроавтобуса проинформирована, а семьи еще двух граждан Украины пока «не вышли на связь».

Кроме того, по словам руководителя пресс-службы МИД, пострадавшие в аварии обратились к консулу с просьбой не сообщать их семьях, поскольку у них пожилые родители и они не хотят их волновать.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что, по оценкам врачей, состояние здоровья одной пострадавшей считается тяжелым, ей сделана операция на челюсти. У других пострадавших травмы и переломы ног.

Как сообщал УНИАН, 23 июня вблизи австрийского города Грац (Федеральная земля Штирия) произошло ДТП, в результате которого трое граждан Украины погибли и еще трое украинцев попали в больницу. Украинский микроавтобус, который перевозил восемь граждан Украины и одного гражданина Италии, столкнулся с грузовым автомобилем.