У работников конвертационого центра налоговики забрали 6 кг золота

08:53, 24 июня 2008
Общество
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... а также кучу печатей и оружие

В Донецкой области во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, созданного местными жителями.

Как сообщили УНИАН в ГУ налоговой милиции ГНА, дельцы зарегистрировали ряд предприятий, но никакой хозяйственной деятельности, как выяснилось, вести не собирались. Все это было организовано, чтобы, используя расчетные счета, открытые в филиале одного из банков, осуществлять незаконные финансовые операции по переводу безналичных средств в наличные. Движение средств на счетах «фиктивных» структур составляло более 1,5 млрд. гривен в год.

Во время проведения обысков в офисах, по месту проживания и автомобилях фигурантов центра налоговики изъяли около 6 кг изделий из золота на сумму приблизительно 1 млн. 200 тыс. гривен, 860 тыс. гривен наличными, предназначавшимися очередным клиентам, 46 печатей с оттисками разных предприятий, оргтехнику и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также огнестрельное оружие иностранного производства, которое отправлено на экспертизу для установления его происхождения.

Сейчас основной фигурант задержан. Устанавливается круг клиентов конвертационного центра. Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

 

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