Оккупанты требуют от крымчан с украинским паспортом заполнять миграционную карту
Оккупационная таможенная служба РФ предупреждает крымчан с украинским паспортом о необходимости заполнения миграционных карт.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
«Выезжая из Крыма на территорию материковой Украины, российским таможенникам я предъявил украинский паспорт с крымской пропиской. Мне сообщили, что при въезде обратно домой, я буду вынужден заполнить миграционную карту, по которой я смогу пробыть на полуострове лишь 90 суток, как иностранец», – рассказал крымчанин Евгений.
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По его информации, представители оккупационных властей в Крыму интересуются, имеется ли у граждан паспорт российского образца, и советуют при въезде-выезде с территории полуострова предъявлять этот документ. В течение 1,5 лет аннексии полуострова Россией жители Украины с крымской пропиской не заполняли миграционные карты.
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Официальных сообщений о нововведениях на сайте так называемой крымской таможни нет.
После того как Крыма был аннексирован Россией в начале 2014 года власти и службы Украины не признают российские документы, выданные на полуострове.