Главы МИД Украины и Турции обсудили нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, турецкая сторона, в частности, подтвердила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, министры провели переговоры относительно очередного заседания Стратегического совета высокого уровня и двусторонних контактов.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе в контексте имплементации Минских договоренностей, широкий круг вопросов глобальной повестки дня, в том числе, проблемы региональной безопасности, совместные шаги в борьбе с терроризмом, сотрудничество в рамках международных организаций, ситуацию в Сирии и Ираке.

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В министерстве сообщили, что Украина достигла ряда договоренностей с Турцией в экономической, энергетической, военно-технической, консульской и гуманитарной сферах.

Как сообщал УНИАН, 29 января Климкин начал рабочий визит в Турцию.

Министр пообщался с представителями ведущих турецких СМИ и сообщил о дальнейших перспективах развития украинско-турецких отношений, о ситуации на Донбассе, о процессе выполнения Минских договоренностей и нарушения прав крымских татар в оккупированной Россией Автономной Республике Крым.

Целью визита Климкина в Турции была подготовка заседания Стратегического совета при участии лидеров государств.

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