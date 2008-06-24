Роднянский покинет пост гендиректора "СТС Медиа"

Александр Роднянский покидает пост генерального директора холдинга "СТС Медиа", пишет во вторник газета "Коммерсант". Роднянский также перестанет быть генеральным директором каналов СТС и "Домашний", но останется президентом "СТС Медиа" и войдет в совет директоров холдинга.

Официально об уходе Роднянского, по данным издания, будет объявлено 24 июня. Новым гендиректором "СТС Медиа" станет Антон Кудряшов - основатель ИД "Афиша" и бывший гендиректор "НТВ плюс". По данным издания, Кудряшову предстоит заняться кадровой реструктуризацией меди-холдинга и оптимизацией его структуры управления.

Решение сменить главу "СТС Медиа", пишет "Коммерсант", акционеры компании приняли из-за того, что ее капитализация, достигавшая 4,7 миллиарда долларов, последнее время падает, а рейтинги канала СТС - основного актива медиахолдинга - снижаются. В сложившейся ситуации, акционеры приняли решение укрепить контроль над операционной и финансовой деятельностью компании и разделить творческие и управленческие функции.

Роднянский возглавил телеканал СТС в 2002 году. Двумя годами позже он стал руководителем холдинга "СТС Медиа", в который, по состоянию на июнь 2008 года, кроме СТС, входят телеканалы "Домашний" и ДТВ, а также каналы в Казахстане и Узбекистане. Главными акционерами медиа-холдинга является шведская Modern Times Group, которой принадлежит 39,6 процента акций, и "Альфа-групп", владеющая 26 процентами. У Александра Роднянского около 5 процентов акций "СТС Медиа", отмечает Лента.ру.