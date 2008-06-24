Люди мало знают о возможностях репродуктивной медицины

Ведущие украинские специалисты в области репродуктивной медицины отмечают недостаточную информированность общества о возможностях репродуктивной медицины.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.

Вице-президент Украинской Ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ), директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Валерий ЗУКИН отметил, что СМИ несколько искаженно подают тему репрудуктологии, акцентируя внимание на суррогатном материнстве, которое едва достигает 1% от всех случаев лечения бесплодия.

По его словам, необходимо оказывать помощь в решении основных проблем пациентов: предоставление информации, психологическая поддержка, обеспечение равного доступа к дорогому и длительному лечению бесплодия для всех, кто в этом нуждается в Украине. Он напомнил, что супружеских пар, которые не могут иметь детей, около 1,5 млн.

В.ЗУКИН отметил, что достижения украинских специалистов в области репродуктивной медицины не уступают достижениям в других странах. «Наши достижения полностью сопоставимы с мировыми», - сказал он.

В.ЗУКИН напомнил, что на минувшей неделе украинские репродуктологи и их зарубежные коллеги обсуждали на конференции систему лечения бесплодия в Украине. « В стране, где смертность превышает рождаемость, 1,5 млн. бесплодных пар являются большим резервом увеличения рождаемости», - отметил он.

В свою очередь, президент УАРМ, профессор Александр ЮЗЬКО отметил, что репродуктология в Украине очень активно развивается, каждый год добавляется количество циклов оплодотворения.

Вице-президент УАРМ, директор Института репродуктивной медицины Федор ДАХНО отметил, что главное, чтобы пациенты понимали, что возможности репродуктивной медицины в Украине являются эффективными и доступными. «Все технологии, которые используются в лучших центрах мира, используются в Украине с той же эффективностью. И не нужно ехать за границу», - сказал он.