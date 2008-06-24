Ющенко запланировал ехать в Грузию и Азербайджан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил План мероприятий по подготовке своих рабочих визитов в Грузию для участия в Третьем саммите Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и в Азербайджанскую Республику.

Об этом говорится в Указе Президента.

В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение данного Плана мероприятий.