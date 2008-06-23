Обнаружены тела 4 погибших во время сегодняшнего урагана
19:44, 23 июня 2008Общество
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Это только первая информация
На данное время поступила информация о четырех погибших в результате урагана, который пронесся по Львовской области.
|Женщина стоит возле накрытого простыней тела пострадавшего от урагана во Львове 23 июня
По сообщению пресс-службы, это только первая информация, которая начала поступать о жертвах и последствиях стихии. Пока еще нет возможности получить информацию из сельских районов и отдаленных населенных пунктов области, с которыми полностью отсутствует связь.
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