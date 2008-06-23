Обнаружены тела 4 погибших во время сегодняшнего урагана

На данное время поступила информация о четырех погибших в результате урагана, который пронесся по Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, от разряда молнии в Старосамборском районе Львовской области погибли два человека - муж и жена. Был раздавлен деревом, получив смертельные травмы, 37-летний житель одного из сел Николаевского района. На улице Симона Петлюры во Львове произошел обвал стены дома, фрагмент которой смертельно травмировал молодую женщину, а ее ребенок с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию.

По сообщению пресс-службы, это только первая информация, которая начала поступать о жертвах и последствиях стихии. Пока еще нет возможности получить информацию из сельских районов и отдаленных населенных пунктов области, с которыми полностью отсутствует связь.