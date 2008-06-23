Во Львове возникла паника из-за отключения мобилок и электричества

Около полутора часов назад по территории Львовской области возник мощный ураган, который буквально за час пронесся над всеми районами области, и едва ли не больше всего вреда нанес в г. Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, на данное время на автодорогах больших городов области и, в частности, областного центра образовались многокилометровые заторы, поскольку ураган лишь во Львове, по предварительным данным, вырвал с корнями несколько тысяч могучих деревьев, которые перекрыли автодороги.

Среди населения возникла незначительная паника, когда исчезла связь некоторых мобильных операторов, выключились светофоры на автодорогах, и исчезло электроснабжение во многих населенных пунктах.

На данное время, как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, начала поступать первая информация о жертвах стихии, а это люди, которые оказались в автотранспорте, прижатом деревьями, пешеходы. Сообщается также о разрушении крыш многих жилых домов, передаточных башен. Более детальная информация о масштабах стихии и причиненных убытках, по словам П.ВАСИЛЕНКО, станет известной на протяжении часа.