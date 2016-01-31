В Донецкой области за месяц разоблачено 28 боевиков - полиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как говорится в сообщении, правоохранители ежедневно документируют преступную деятельность участников незаконных вооруженных формирований и их пособников. Среди них есть те, кто захватывал исполкомы в Мариуполе и Краматорске, блокировал воинскую часть в Артемовском районе, с оружием в руках осуществлял незаконную фильтрацию граждан на блокпостах в захваченных населенных пунктах.

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Вторая категория задержанных – это пособники и информаторы боевиков, которые разными способами передавали им информацию о дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины. Нередки случаи, когда пособники корректируют огонь террористов по мирным кварталам.

«Были среди задержанных и такие, кто с помощью социальных сетей и всемирной сети Интернет сеяли среди местного населения зерна ненависти к украинской власти и агитировали земляков присоединяться к рядам террористов», - отмечают в полиции.

В то же время, согласно сообщению, среди боевиков все больше таких, кто «разочаровался в фейковой республике и решил воспользоваться предоставленной законом возможностью освободиться от уголовной ответственности. Беглецы добровольно сдаются в полицию и дают показания о террористических группировках».

В частности, по данным полиции, с начала текущего года возможностью получить «амнистию» воспользовались трое бывших участников незаконных вооруженных формирований.

«Получить шанс начать новую жизнь фигуранты могут только в случае, если, находясь в рядах боевиков, они не принимали участия в совершении преступлений. После проведения необходимой проверки такие лица освобождаются от уголовной ответственности согласно ч. 6 ст. 260 или ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины», - подчеркивается в сообщении.