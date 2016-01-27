Контактная группа договорилась об открытии автомобильного пункта пропуска на Луганщине

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

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«Участники встречи договорились, что к середине февраля будет открыт автомобильный пункт пропуска в Луганской области (Лисичанск - Горское - Золотое - Первомайск – Стаханов)», - написала она.