В Турции идет суд над украинским хакером

В Турции проходит суд над украинским хакером Максимом ЯСТРЕМСКИМ, которому грозит до 72-х лет заключения.

Как сообщает “5 канал”, его дело рассматривает окружной суд Анталии. М.ЯСТРЕМСКОГО обвиняют в незаконном присвоении около 10 млн. дол. Только в Турции претензии к нему имеют 12 финансовых учреждений.

Аналогичные обвинения прокурор выдвинул сообщнику хакера, имя которого не называют.

М.ЯСТРЕМСКОГО задержали в августе прошлого года на турецком курорте Кемер. До этого на протяжении шести лет его разыскивали спецслужбы нескольких стран, в том числе Турция и США.