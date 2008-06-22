В Турции идет суд над украинским хакером
13:07, 22 июня 2008Общество
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Ему грозит до 72-х лет тюрьмы
В Турции проходит суд над украинским хакером Максимом ЯСТРЕМСКИМ, которому грозит до 72-х лет заключения.
Как сообщает “5 канал”, его дело рассматривает окружной суд Анталии. М.ЯСТРЕМСКОГО обвиняют в незаконном присвоении около 10 млн. дол. Только в Турции претензии к нему имеют 12 финансовых учреждений.
Аналогичные обвинения прокурор выдвинул сообщнику хакера, имя которого не называют.
М.ЯСТРЕМСКОГО задержали в августе прошлого года на турецком курорте Кемер. До этого на протяжении шести лет его разыскивали спецслужбы нескольких стран, в том числе Турция и США.
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