В Полтаве судили супружескую пару «котоедов»

Киевский районный суд Полтавы приговорил к 4 месяцам лишения свободы супружескую пару, убивавшую котов для употребления в пищу.

Об этом УНИАН сообщили в Центре по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

«Многочисленные свидетели и очевидцы из числа соседей утверждали, что супруги продавали мясо котов в некоторые торговые точки, которые реализуют пирожки и блинчики. Однако во время расследования эта информация не подтвердилась. Сами «котоеды» утверждают, что съели около 15 котов», говорится в сообщении.

Семейную чету обвинили в жестоком обращении с животными (ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, эти злоумышленники были задержаны в декабре прошлого года, но затем отпущены под подписку о невыезде.