Всемирная продовольственная программа ООН до июля будет оказывать помощь более 260 тысячам пострадавшим на Донбассе
Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП) до конца июня 2016 года продолжит предоставление продовольственной помощи более чем 260 тыс. пострадавших в результате конфликта на востоке Украины.
Как сообщили УНИАН в представительстве Программы развития ООН в Украине, об этом ВВП заявила сегодня.
Организация будет оказывать продовольственную помощь наиболее уязвимым категориям граждан: пожилым людям, инвалидам и тем, кто не имел возможности покинуть пострадавшие от конфликта районы Донецкой и Луганской области, в основном на временно оккупированных территориях и вдоль линии соприкосновения.
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ВПП также будет продолжать оказывать помощь людям наличными или ваучерами в относительно безопасных регионах, контролируемых правительством, которые принимают у себя большое количество внутренне перемещенных лиц, где поставки продовольствия является удовлетворительным и рынки функционируют хорошо.
Кроме того, организация оказывает помощь людям, находящимся в больницах или общественных учреждениях, попавшим в затруднительное финансовое положение и тем, кто принимает у себя внутренне перемещенных лиц.
Как заявил глава офиса ВПП в Украине Джанкарло Стоппони, сотрудники офиса преодолевают огромные препятствия, чтобы доставить продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения, особенно в суровых погодных условиях.
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По оценкам, более 1,5 млн человек были перемещены в Украине с начала кризиса в 2014 году.
ВПП срочно необходимо 35 млн долл., чтобы продолжать оказывать помощь до июня 2016 года.
ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, предоставляющей помощь голодающим во всем мире, и работает с общинами с целью улучшения качества питания. Ежегодно ВПП оказывает помощь около 80 млн человек в 80 странах мира.