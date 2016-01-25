Всемирная продовольственная программа ООН до июля будет оказывать помощь более 260 тысячам пострадавшим на Донбассе

Как сообщили УНИАН в представительстве Программы развития ООН в Украине, об этом ВВП заявила сегодня.

Организация будет оказывать продовольственную помощь наиболее уязвимым категориям граждан: пожилым людям, инвалидам и тем, кто не имел возможности покинуть пострадавшие от конфликта районы Донецкой и Луганской области, в основном на временно оккупированных территориях и вдоль линии соприкосновения.

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ВПП также будет продолжать оказывать помощь людям наличными или ваучерами в относительно безопасных регионах, контролируемых правительством, которые принимают у себя большое количество внутренне перемещенных лиц, где поставки продовольствия является удовлетворительным и рынки функционируют хорошо.

Кроме того, организация оказывает помощь людям, находящимся в больницах или общественных учреждениях, попавшим в затруднительное финансовое положение и тем, кто принимает у себя внутренне перемещенных лиц.

Как заявил глава офиса ВПП в Украине Джанкарло Стоппони, сотрудники офиса преодолевают огромные препятствия, чтобы доставить продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения, особенно в суровых погодных условиях.

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По оценкам, более 1,5 млн человек были перемещены в Украине с начала кризиса в 2014 году.

ВПП срочно необходимо 35 млн долл., чтобы продолжать оказывать помощь до июня 2016 года.

ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, предоставляющей помощь голодающим во всем мире, и работает с общинами с целью улучшения качества питания. Ежегодно ВПП оказывает помощь около 80 млн человек в 80 странах мира.