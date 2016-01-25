В Киеве жертвами осложнений гриппа стали 18 человек – СЭС
22:11, 25 января 2016Общество
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Только в течение последней недели погибли 11 больных.
В Киеве от гриппа умерли 18 человек / УНИАН
Об этом сообщают в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве.
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"С начала эпидсезона от осложнений (пневмоний) гриппа умерли 18 человек. В течение последней недели - 11 человек. Из них лабораторно подтвержден грипп А у 4-х человек, а у двоих не подтвержден. Остальные анализы находятся в работе", - говорится в сообщении.
Добавим, ранее в СЭС сообщили, что в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 22%. За период с 18 по 24 января зарегистрированы более 35 тысяч больных.
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