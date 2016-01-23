Апелляция по делу драки на Драгобрате: суд оставил под стражей двух членов "ПС"

Апелляционный суд Закарпатской области оставил в силе решение в отношении участника драки на Драгобрате Петра Угрина ("Педро"), сообщает портал Mukachevo.net.

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Он должен провести за решеткой 60 суток, то есть до 8 марта.

Относительно Сергея Тищенко, известного как "Нацик", было принято аналогичное решение, что и по "Бесу" (А.Окорокову) – о взятии на поруки народных депутатов. Судьи вынесли приговор около 2 ночи.

Насчет Василия Малковича ("Хорвата") также было принято решение оставить его под стражей до 8 марта, как постановил Ужгородский горрайонный суд.

Сообщается, что после оглашения последнего приговора около 5 утра возникли стычки общественности с правоохранителями. Толчея началась в зале суда, поскольку присутствующие там активисты заблокировали возможность вывести "Хорвата" и вернуть в СИЗО. Никто серьезно не пострадал, кроме нескольких стекол. Часть людей силовики заблокировали в зале суда, другой – в коридоре. Общественность требовала встречи с Геннадием Москалем.

Как сообщалось, вчера суд выпустил на поруки парламентариев одного из бойцов "Правого сектора", который участвовал в скандальной драке на курорте Драгобрат в поселке Ясиня Закарпатской области, другому фигуранту дела суд позволил выйти из-под ареста в случае внесения залога в 55 тысяч гривен.