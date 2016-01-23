Президент по случаю Дня Соборности наградил выдающихся украинцев, среди которых Вакарчук

По случаю Дня Соборности, который отмечался 22 января, президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды выдающимся украинцам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, приветствуя собравшихся на церемонии, глава государства особо подчеркнул, что каждый из них сделал выдающийся вклад не только в развитие родной страны, но и ее единения.

Говоря о консолидации украинцев, Порошенко отметил, что благодаря стараниям украинцев про нашу страну знает весь мир - о ней говорят руководители других государств, мировые лидеры во время встреч, в том числе и во время последних в Давосе.

Читайте такжеСегодня Украина отмечает День соборности

В пресс-службе не уточнили, кому именно президент вручил награды по случаю Дня Соборности. Текст соответствующего указа также не обнародована.

В то же время, по информации ТСН, среди награжденных - певец Святослав Вакарчук.